Calcio, per Civitavecchia e Ladispoli trasferte da vincere a tutti i costi

Penultima d’andata di Eccellenza per Civitavecchia e Ladispoli, in campo domani. I nerazzurri (ore 11) saranno di scena sul campo della Luiss per cercare di dare continuità alla bella vittoria di domenica scorsa contro la capolista Pomezia. Non ci sono alternative al successo se l’undici di Scudieri vuole continuare a sognare i primi posti. Attenzione però alla Luiss che ha tre punti in meno dei civitavecchiesi e viene dalla vittoria con il Valmontone. Scontro salvezza molto importante per il Ladispoli (ore 11.15) che farà visita alla Citizen Academy. I rossoblù hanno un punto in più dei rivali e vincere domani vorrebbe dire staccarsi dal penultimo posto e avvicinarsi alle formazioni che la precedono.