Calcio, parte lo sprint finale per le locali

A 7 giornate dalla fine del campionato di Eccellenza le formazioni locali devono accelerare per ottenere gli obiettivi stagionali. Si gioca domani l’undicesima giornata di ritorno. Alle 16 il Civitavecchia riceve al Tamagnini l’Astrea. Non la più semplice delle gare ma i nerazzurri non hanno alternative alla vittoria per rimanere al secondo posto o, in caso di contemporanea sconfitta dell’Anzio agganciarlo in vetta. Gara esterna molto complicata per il Ladispoli che cerca punti pesanti ad Aprilia contro il Centro Sportivo Primavera, con calcio d’inizio alle 11.15. La squadra di Castagnari si trova in piena zona playout e non può perdere altro terreno dalle formazioni che la precedono. Alle ore 11 sfida salvezza da vincere a tutti i costi per il Città di Cerveteri che ospita al Galli il Falaschelavinio. Il team guidato da Superchi è penultimo e accusa un ritardo di due punti dagli avversari di domani. Vincere vorrebbe dire sorpassarli in classifica mentre un ko metterebbe a serio rischio la salvezza.