Finisce 0-0 l’atteso derby giocato alla Cavaccia di Allumiere tra Tolfa e Csl Soccer. L’ex di giornata Superchi ha avuto la grande occasione di portare i collinari in vantaggio ma si è fatto parare il calcio di rigore da Del Duchetto, portiere della squadra civitavecchiese. Gara equilibrata che vede entrambe le formazioni portarsi a quota 1 in classifica dopo le sconfitte subite nella prima giornata di Promozione. Subisce invece un netto ko il Santa Marinella che di scena sul difficile campo del Canale Monterano è caduta per 4-1. Paraschiv è l’autore dell’unico gol degli ospiti che rimangono comunque a quota 3 in classifica, consapevoli di aver perso contro una squadra più forte.