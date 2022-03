Calcio, pareggio a reti bianche tra Civitavecchia e Città di Cerveteri

Finisce senza reti il derby del Tamagnini tra Civitavecchia e Città di Cerveteri. Uno zero a zero finale che poco serve ai nerazzurri in chiave classifica mentre può andar bene per gli ospiti. Le contendenti domani potrebbero approfittarne e allungare. La Vecchia aggancia momentaneamente il W3 al terzo posto, impegnata domani in casa del Vescovio, mentre il Cerveteri va a pari punti con il Campus Eur al decimo posto. Ampio turnover in casa Neroazzurra in vista della gara di mercoledì di Coppa Italia, si è provato a rifiatare dopo un mese e mezzo di gare ogni tre giorni, mettendo in campo chi fino ad ora aveva giocato poco rispetto agli altri. Scelta azzeccata visto il gioco e quanto fatto dai giovani subentrati, su tutti Istrate e Bersaglia che hanno giocato. È tornato a calcare il terreno di gioco Panico e per mercoledì sarà sicuramente un’arma in più.

PRIMO TEMPO Parte bene il Cerveteri, Palermo dopo due minuti manda la sfera di un soffio alto con D’Angelo comunque sulla traiettoria. La risposta della Vecchia arriva al decimo, Proietti incolla bene da fuori area ma la sfera si spegne di un soffio fuori. Due minuti dopo è la volta di Serpieri, di testa manda la sfera a fare la barba al palo. Le due squadre si equivalgono seppur la Vecchia manovri più insistentemente rispetto agli avversari. Qualche lampo Intorno alla mezz’ora, se da una parte è fortunato D’Angelo sul colpo di testa di Rizzo, ci mette del suo Serpieri per deviare oltre la traversa, sull’altro fronte è invece Istate a costringere Portoghesi alla deviazione in corner. Pregevole il tiro. La Vecchia ora domina e va pericolosamente al tiro in più di un’occasione. Serpieri al trentacinquesimo colpisce la traversa a Portoghesi battuto, la pennellata di Proietti era stata perfetta. Tre minuti dopo la Vecchia va vicinissima al vantaggio, duetto di Bersaglia-Cerroni con Portoghesi che compie un mezzo miracolo su Cerroni, per vedere poi schizzare la sfera un palmo alto sulla traversa. È un forcing ora, Funari trova sulla sua strada ancora Portoghesi un minuto dopo, poi è invece Bernardini, in pieno recupero, a frenare l’avanzata neroazzurra annullando un gol di Cerroni per presunto fallo dell’attaccante. Finale in crescendo della Vecchia con il Cerveteri che si affida solo ai lanci lunghi, fa ben sperare ma dalle aspettative alla realtà ci si fermerà a breve.

SECONDO TEMPO Per il primo tiro bisogna aspettare dodici minuti, da calcio da fermo Proietti manda la sfera a lambire il palo. Solito copione della prima frazione, la Vecchia attacca mentre il Cerveteri si affida alla velocità di Teri e company. Manzari al ventesimo impegna in due tempi D’Angelo, sarà una delle poche azioni manovrate degli ospiti. Di occasioni vere e proprie da lì in avanti non se ne vedranno più, i taccuini saranno impregnati di sostituzioni, ben cinque tra i neroazzurri e tre degli ospiti, con il tempo che scorrerà inesorabile attendendo che si riprenda il gioco. La ripresa con l’innesco dei giocatori, tenuti fuori per precauzione fuori in vista della coppa, non darà alla fine i risultati sperati. Uno zero a zero dopo sei minuti di recupero, due saranno dati in corsa d’opera per perdita di tempo da parte dei giocatori ospiti, che allontana sempre di più i neroazzurri dalla seconda posizione. Ora testa a mercoledì, c’è un risultato da ribaltare.

22a giornata Eccellenza Laziale girone A

Civitavecchia Calcio 1920 0 vs Città di Cerveteri 0

Arbitro Sig.Bernardini di Ciampino

Ammonizioni Palermo, Rizzo e Pellegrini

Civitavecchia Calcio 1920: D’Angelo, Caforio, Funari, Proietti (27’st La Rosa) Serpieri (27’st Pippi) , Fatarella, Istrate, Gagliardi (18’st Ruggiero), Cerroni (36’st Panico), Luciani, Bersaglia (27’st Mancini) A disp. Scaccia,Imperiale, Luchetti, Mancini, Panico, La Rosa, Pippi, Ruggiero, Fabbri. All. Castagnari (in panchina Di Luca)

Città di Cerveteri Portoghesi, De Vittoris, Salvato, Palermo, Pellegini, Manzari, Pacenza, Rizzo (47’st Ranucci), Teri, Morbidelli (37’st Pugliese), Rossetti (31’st Monti) A disp. Troiani, Abbruzzetti, Morasca, Grappasonni, Monti, Cobzaru, Ranucci, Pugliese, El Qouatu All. Ferretti