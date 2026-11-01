E’ finito in pareggio il big match della nona giornata di Eccellenza tra Civitavecchia e Luiss. Al Tamagnini partita equilibrata tra le due squadre che inseguono il Rieti che alla fine hanno chiuso sullo 0-0 con il forte vento a farla da padrone. In realtà però non è stata una gara noiosa soprattutto nel finale. Il primo tempo ha visto tanto equilibrio e poche occasioni, una per parte prima con De Costanzo e poi con De Vincenzi. Nella ripresa il Civitavecchia ha attaccato a testa bassa mentre la Luiss ha difeso provando a replicare in contropiede e le occasioni più grandi sono capitate proprio nel finale con due calci di punizione: prima Madonna della Luiss ha colpito la traversa e poi Fè ha sfiorato la prodezza all’ultimo secondo ma il portiere Mataloni ha risposto presente. E’ finita 0-0 con i nerazzurri che rimangono terzi a -2 dalla Luiss e adesso a -8 dal Rieti.