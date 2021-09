Calcio, Onorati entra nel settore giovanile del Civitavecchia

L'ex dirigente del Dlf è stato scelto dalla società nerazzurra come nuovo direttore sportivo delle giovanili

Il Civitavecchia Calcio 1920 annuncia l’ingresso, tra i quadri dirigenziali del settore giovanile, di Giordano Onorati. Per Giordano è un lieto ritorno, un avvicinarsi ad una realtà calcistica giovanile in forte espansione. Un passato prestigioso quello di Onorati essendo stato uno dei fautori della crescita dell’oramai ex Gedila, portando di fatto la società fino alla serie D, passando poi al settore giovanile del Dlf quando, col lavoro, la competenza e la perspicacia, aveva portato alcune compagini del settore giovanile fino alla categoria Elite. Giordano da oggi ricoprirà il ruolo di Direttore sportivo del settore giovanile e sarà, sicuramente, una figura importante al servizio di un progetto sempre più concreto.