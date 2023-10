Calcio, oggi in campo Cerveteri, Tolfa e Santa per la Coppa Italia di Promozione

Andata dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione per il Città di Cerveteri, Santa Marinella e Tolfa in campo oggi pomeriggio alle 15,30. Al “Galli” gli etruschi ospiteranno il Fiumicino. Impegno casalingo anche per il Tolfa che allo “Scoponi” affronteranno l’Ottavia mentre il Santa Marinella sarà impegnato in trasferta a Roma sul terreno di gioco del R. Morandi. Le gare di ritorno si disputeranno mercoledì 15 novembre.