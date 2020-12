Calcio, oggi al via il mercato dei Dilettanti

Prende il via oggi per concludersi il 26 febbraio 2021, alle 19, il mercato Dilettanti che riguarda quindi anche le tante società locali di Eccellenza e Promozione. Lo ha deciso il Comitato Regionale del Lazio che ha scelto di “allungare” la finestra di mercato a causa dell’emergenza Covid-19 che ha costretto alla sospensione dei vari campionati. Una situazione che però al momento difficilmente vedrà dei trasferimenti per quanto riguarda Civitavecchia, Ladispoli, Corneto Tarquinia e Città di Cerveteri in Eccellenza e Csl Soccer, Santa Marinella e Tolfa in Promozione. Le liste di svincolo sono aperte dal 1 dicembre a giovedì 7 gennaio 2021 alle ore 19.00. Dall’8 gennaio a Mercoledì 31 marzo 2021 ore 19.00 resta il limite di tesseramento per gli svincolati non professionisti, fino al 31 maggio 2021 per i giovani dilettanti.