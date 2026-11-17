Paolo Cerroni ha trovato una nuova squadra. L’ex difensore del Civitavecchia in questa nuova stagione giocherà con l’Urbino Taccola, squadra con sede ad Uliveto Terme, in provincia di Pisa, che milita nel campionato di Prima Categoria toscana. Il classe 2000 già da qualche settimana si allena con la squadra allenata da Ferretti ed è pronto all’esordio in campionato. Oltre ad aver giocato nel Civitavecchia, lasciando bellissimi ricordi, Cerroni ha avuto esperienze importanti nella sua carriera con Frosinone, Viterbese e Rieti.