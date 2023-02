Calcio, niente vittorie per le locali in Eccellenza

Non è stata una giornata totalmente negativa per le squadre locali impegnate nella quinta di ritorno del campionato di Eccellenza, che però non hanno conquistato vittorie. Pareggio esterno che può essere accolto positivamente per il Civitavecchia che nel big match di Aprilia contro il Centro Sportivo Primavera ha fatto 1-1. In vantaggio con un rigore di Vittorini, al primo gol nel 2023, i nerazzurri poco dopo si sono fatti raggiungere da Treiani. Stesso risultato per il Città di Cerveteri ma con diverse recriminazioni. Al Galli infatti i verdeazzurri, imegnati contro l’Unipomezia, fino al minuto 80 erano avanti 2-0 grazie alle reti di Galluzzo e Piano ma sono stati raggiunti nel finale dalla doppietta di Rossi. Sconfitta a Vignanello invece per il Ladispoli che ha ceduto per 1-0 ai padroni di casa della Favl Cimini. Decisiva la rete su rigore di Moro. In classifica il Civitavecchia mantiene il terzo posto a -2 dal Centro Primavera, con l’Anzio che allunga e si porta a +10 dai nerazzurri che vengono anche raggiunti dalla Boreale. Cerveteri e Ladispoli sono invece terzultime con 21 punti.