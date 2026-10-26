Il Quartiere Campo dell’Oro non riesce a risollevare la testa e conquistare i primi punti stagionali nel campionato di Promozione. Alla prima in panchina del nuovo tecnico Paolo Caputo i civitavecchiesi hanno subito l’ottava sconfitta consecutiva perdendo per 2-1 al Tamagnini contro il Fiumicino. Gara equilibrata decisa nella ripresa da un uno-due tremendo degli ospiti, con Vaitovich che solo negli ultimi secondi di match ha siglato l’1-2 inutile ai fini del risultato. Il Qco rimane ultimo a zero punti e sempre alla ricerca di quella scossa che possa riaccendere una squadra al momento lontana dalla salvezza.