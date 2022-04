Calcio, nella penultima di Eccellenza spicca il derby Civitavecchia-Ladispoli

Si gioca domani la penultima giornata del campionato di Eccellenza, con gare tutte in contemporanea alle ore 11. Per le locali la gara più sentita è sicuramente quella in programma al Tamagnini con il Civitavecchia che riceve il Ladispoli nell’atteso derby del Tirreno. Gara che per i civitavecchiesi conta poco per la classifica mentre i rossoblù sono a caccia degli ultimi punti per la salvezza. Come tutti i derby sarà sicuramente una partita tirata e in cui le due squadre cercheranno di superarsi. Importantissima poi la gara in programma al Galli dove il Città di Cerveteri ospita l’Aranova. Verdeazzurri, quintultimi a quota 33, obbligati a vincere contro la squadra al momento ottava con 40 punti e in bilico tra salvezza e playout.