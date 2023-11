Calcio, mercoledì di Coppa per Civitavecchia e Ladispoli

Sarà di nuovo un mercoledì in campo per Civitavecchia e Ladispoli quello di domani. Le due compagini locali saranno impegnate nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia con buone possibilità di passare il turno. Dopo lo 0-0 dell’andata i nerazzurri di Scudieri domani alle 14.30 faranno visita all’Aurelia Antica. Per conquistare l’accesso ai quarti servirà una vittoria o anche un pareggio con reti, mentre con un altro 0-0 si andrà ai rigori. Deve gestire invece il netto successo per 3-0 dell’andata il Ladispoli che sarà di scena domani, sempre alle 14.30, sul campo del Campus Eur. Per i rossoblù tante possibilità di passare il turno ma bisognerà fare attenzione alla voglia di riscatto di una delle migliori squadre di Eccellenza.