Calcio, match da vincere per Civitavecchia e Ladispoli

Tornano in campo le squadre locali impegnate domani, alle 15, nella quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Due sfide da vincere per cercare di centrare i rispettivi obiettivi. Al Tamagnini il Civitavecchia, privo dei fratelli Cerroni, riceve l’Audace terzultima in classifica. Match interno in cui i civitavecchiesi vogliono tornare subito al successo dopo il pari della settimana scorsa. Giocherà ad Ostia contro la Pescatori invece il Ladispoli atteso da un fondamentale match salvezza. Al momento i rossoblù hanno 17 punti mentre gli avversari di domani sono fermi a quota 11. In caso di vittoria la squadra di Puccica si allontanerà dalle ultime posizioni di classifica.