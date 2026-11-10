Si separano le strade di Massimo Castagnari e dell’Astrea. L’ex allenatore tra le altre del Civitavecchia e la società ministeriale hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione in maniera consensuale. A pesare sicuramente anche il pesante 7-0 subito sul campo del Grifone Gialloverde e una classifica molto difficile con l’Astrea ultima in classifica con 5 punti.

“La Società – spiegano dall’Astrea – comunica che, a seguito di un incontro con Mister Castagnari, si è convenuto di rescindere consensualmente il rapporto di collaborazione con il tecnico e il suo staff. Si tratta di una decisione maturata congiuntamente al termine di un’attenta e condivisa riflessione, nel rispetto reciproco e con la consapevolezza del percorso importante compiuto insieme. Mister Castagnari ha scritto pagine significative della storia dell’Astrea, legando il proprio nome ai colori del club con dedizione, professionalità e competenza. Il contributo offerto in questi anni resterà impresso nella memoria di tutti coloro che amano questa società. A lui e al suo staff va il più sincero ringraziamento per l’impegno, la passione e i valori umani e sportivi dimostrati quotidianamente, dentro e fuori dal campo. La Società rivolge a Mister Castagnari e ai suoi collaboratori i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sia sul piano professionale che personale”.