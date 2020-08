Altra avventura all’estero e in panchina per Manuele Blasi. Dopo l’esperienza a Malta con l’Hamrun Spartans, il civitavecchiese ex calciatore di serie A e ormai da qualche anno allenatore ripartirà da Cipro. Blasi è infatti il nuovo allenatore dell’Ayia Napa, squadra che milita nella serie B del campionato cipriota. Per lui un contratto di due anni con rinnovo automatico in caso di obiettivo raggiunto, il livello del campionato corrisponde a una Serie C italiana e insieme a lui ci saranno anche il vice Fabrizio Antonini, e il preparatore Simone Fugalli, ex Sambenedettese; anche nello spogliatoio si parla un po’ italiano, con Blasi che punterà molto sul centrocampista ex Cosenza Criaco e su Cinquini, difensore cresciuto nella Roma.