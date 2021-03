Si è tenuto questa mattina il consiglio federale decisivo per la possibile ripartenza. “L’Eccellenza ripartirà - commenta il presidente della Figc Gravina - e non ci saranno retrocessioni"

Si è appena concluso il Consiglio Federale della Figc, fondamentale per la possibile ripartenza dell’Eccellenza. E la notizia è proprio che il massimo campionato regionale sta per ripartire.

“L’Eccellenza ripartirà – commenta il presidente della Figc Gabriele Gravina – e non ci saranno retrocessioni. C’è da capire il format: nel prossimo Consiglio del 10 marzo verranno definite le modalità di ripresa del massimo campionato regionale”.

