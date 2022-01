Calcio, l’Eccellenza riparte con il recupero fra Cerveteri ed Ottavia

Riparte oggi pomeriggio alle 15 l’Eccellenza con il recupero dell’ultima gara di andata fra Città di Cerveteri ed Ottavia all’ “Enrico Galli”. Le due compagini si sarebbero dovuto affrontare il 23 dicembre ma la partita non si era potuta disputare a causa della positività di alcuni giocatori della compagine romana. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza con i romani al penultimo posto con otto punti mentre gli etruschi sono al tredicesimo posto con quattordici punti a quattro lunghezze dal Parioli, squadra contro la quale scenderà in campo domenica mattina nel recupero della prima giornata di ritorno. Per il tecnico Marco Ferretti tutti a disposizione.