Calcio, l’Eccellenza fa tredici

Tredicesimo turno del campionato di Eccellenza quello in programma domani. La gara, sulla carta, più agevole è quella che attende il Ladispoli di scena alle ore 11 a Fiumicino. I rossoblù, reduci da due partite senza vittorie, vogliono rifarsi contro la compagine aeroportuale quintultima e in crisi di risultati. Stesso orario per la sfida interna difficile per il Città di Cerveteri. Al Galli arriva la W3 Maccarese seconda in classifica che vuole conquistare i 3 punti per continuare l’inseguimento alla vetta. L’undici di Ferretti però è in buona forma e spera di ottenere un risultato positivo contro una delle migliori squadre del girone A. Chiude la giornata il match delle 14.30 in programma al Tamagnini tra Civitavecchia e Campus Eur. Entrambe le squadre sono in buona forma ma i padroni di casa stanno scalando posizioni e non vogliono fermarsi, anche perchè poi nelle prossime due giornate affronteranno Ladispoli e Pomezia.