Calcio, l’Eccellenza fa tredici

Si gioca domani la tredicesima giornata d’andata del campionato di Eccellenza. Il mercato ha stravolto parecchio le rose delle squadre locali attese da tre impegni molto importanti, tutti alle ore 11. Il Civitavecchia farà visita al Nettuno con l’obiettivo di rifarsi dopo il pareggio contro il Ladispoli. I nerazzurri potranno contare anche sui nuovi arrivi Fatati e Ferrari che permetteranno a mister Bifini di aumentare la qualità in campo. Trasferta non semplice anche per il Città di Cerveteri di scena a Vignanello contro la Favl Cimini. Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore e i verdeazzurri del nuovo tecnico Superchi anche diversi giocatori in quello che si preannuncia come un incontro equilibrato. L’unica a giocare in casa sarà il Ladispoli che riceve la visita del Campus Eur. I rossoblù di Castagnari cercheranno di bissare la bella prestazione di Civitavecchia e potranno contare sui nuovi arrivati Salvato e Teti.