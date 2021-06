Calcio, l’Eccellenza chiude con il derby di Cerveteri

Si gioca domani l’ultima giornata del campionato di Eccellenza per le squadre locali. Al Galli, nonostante sia ininfluente per la classifica, ci si attendono scintille dal derby tra Città di Cerveteri e Ladispoli in programma alle 16.30. I verdeazzurri vogliono il terzo posto mentre i rossoblù sono sicuri di arrivare secondi e proveranno a far gioire i propri tifosi. Alle 11 in campo il Civitavecchia che farà visita al fanalino di coda Pomezia. I nerazzurri sono al momento sesti e il tecnico Macaluso ci tiene a lasciare la panchina con un successo. Stesso orario per il Fiumicino che sarà di scena sul campo dell’Ottavia nella sfida tra la quartultima e la terzultima del girone A.