Calcio, le locali si giocano tanto

Ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza per le squadre locali, in campo domani in un turno molto importante per i rispettivi obiettivi. Alle ore 15 il Civitavecchia farà visita all’Unipomezia. Una gara piena di insidie che vede i nerazzurri secondi e gli avversari ottavi ma che in casa non hanno ancora mai perso in questa stagione. In mattinata, ore 11, in campo le altre due compagini locali. Il Ladispoli, reduce da un buon momento, riceve all’Angelo Sale la W3 Maccarese mentre il Città di Cerveteri fa visita all’Astrea. Due partite insidiose contro avversari di livello ma in cui rossoblù e verdeazzurri proveranno a strappare punti salvezza.