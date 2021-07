Calcio, Ladispoli pesca in casa del Cerveteri: arrivano Di Mauro e Treccarichi

Gli ex Cerveteri vanno a rinforzare la retroguardia di mister Aldobrandi. In attacco arrivati Formilli e Bezziccheri

Ladispoli grande protagonista in queste fasi iniziali di mercato. Dopo l’addio a Scorsini e l’arrivo in panchina di Aldobrando Franceschini sono arrivati i primi rinforzi alla rosa rossoblù. Si tratta dei due difensori Diego Di Mauro ed Alessandro Treccarichi. Entrambi la scorsa stagione avevano vestito la maglia del Città di Cerveteri ma poi a fine stagione, dopo la decisione del presidente Fabio Iurato di tagliare i costi, non erano stati confermati. Uno spostamento di pochi chilometri per i due ma che sicuramente sarà infiammerà per il primo derby fra le due compagini.

Oltre ai difensori sono arrivati poi le punte Giovanni Formilli e Simone Bezziccheri