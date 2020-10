Calcio, Ladispoli impegnato nel big match contro il Pomezia

Andrà in scena all’Angelo Sale di Ladispoli il big match della terza giornata di Eccellenza. I padroni di casa ospitano alle 11 il Pomezia in una sfida tra due tra le favorite per i primi posti della classifica. La squadra di Scorsini vuole la vittoria proprio per scavalcare gli avversari di domani mentre il Pomezia cercherà di mantenere l’imbattibilità. Match interessante quello che vedrà il Città di Cerveteri di scena a Fiumicino, ore 11. Gli ospiti finora hanno ottenuto un punto in due partite ma con gli ultimi innesti di Laurato, Filangeri e Treccarichi si sono rinforzati e vogliono l’impresa contro gli aeroportuali. Rinviato a data da destinarsi il derby tra Corneto Tarquinia e Civitavecchia a causa della positività al Covid-19 di un giocatore nerazzurro.