Due vittorie e una sconfitta nella domenica delle squadre locali impegnate nella decima giornata del campionato di Eccellenza. L’ex Di Mauro regala i 3 punti al Ladispoli nel derby contro il Città di Cerveteri, giocato in mattinata all’Angelo Sale. Partita equilibrata e decisa al minuto 26 della ripresa. E vittoria di corto muso anche per il Civitavecchia che al Tamagnini ha battuto per 2-1 il Fiumicino. I nerazzurri hanno creato e sprecato tante occasioni ma a sbrogliare la matassa ci ha pensato il rientrante Proietti con una doppietta da ricordare. Nel finale gli aeroportuali hanno segnato il 2-1 mettendo paura ai civitavecchiesi che però hanno portato a casa l’intera posta in palio. In classifica il Ladispoli si riporta al secondo posto a quota 21, a -1 dal Pomezia, il Civitavecchia sale al sesto posto con 17 punti mentre il Città di Cerveteri rimane terzultimo a quota 7.