Calcio, Ladispoli e Cerveteri contro nel playout

Si è giocata l’ultima giornata del campionato di Eccellenza che ha emesso il suo verdetto. Per le tre formazioni locali tre vittorie dal sapore non dolcissimo. Quelle di Ladispoli e Città di Cerveteri costringeranno infatti le due formazioni ad uno scontro fratricida nel playout in programma domenica all’Angelo Sale. I rossoblù hanno superato l’Astrea per 3-1 grazie a Crocchianti e alla doppietta di Teti mentre i verdeazzurri hanno travolto per 4-0 il già retrocesso Fiano Romano con le reti di Falco, Piano e la doppietta di Russo. Chiude con il terzo posto finale che però non vale i playoff il Civitavecchia. Al Tamagnini i nerazzurri infliggono il pokerissimo all’Indomita Pomezia, battuta per 5-1. Per i civitavecchiesi tripletta di Ferrari e gol di Samuele Cerroni e Pomponi.