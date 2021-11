Calcio, Ladispoli e Cerveteri a caccia di conferme. Il Civitavecchia vuole tornare a correre

Tre partite dagli esiti incerti quelle che attendono le squadre locali, tutte in campo domani alle 11. Il big match è sicuramente quello in programma a Vignanello dove il Ladispoli farà visita alla Favl Cimini. Tanti i motivi di interesse a partire dalla classifica che vede la squadra di Franceschini avanti di un punto e a ridosso del Pomezia capolista. Giornata che però inevitabilmente vivrà anche della tensione delle ultime settimane tra le due società in virtù anche del comunicato con cui il Ladispoli ha fatto intendere che il tecnico Scorsini, ex di giornata, non è gradito dalle loro parti. Tensione che si spera non riguarderà due formazioni che sono meritatamente in alto. Trasferta importante anche per il Civitavecchia che sarà a Roma per sfidare la Boreale. L’undici di Castagnari è in ritardo ma ha tutte le possibilità di rientrare in gioco in caso di vittoria domani. Assenti in casa nerazzurra gli infortunati Scardola e Proietti ma la buona notizia arriva dal mercato con il ritorno del centrocampista Mario Di Ventura che aggiungerà sostanza alla mediana nerazzurra. Chiude la giornata il match del Galli tra Città di Cerveteri e Campus Eur. L’undici di Ferretti vuole la seconda vittoria consecutiva contro una squadra che in classifica ha 4 punti in più.