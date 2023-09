Calcio, la stagione del Cerveteri inizia con la Coppa Italia

Inizia la nuova stagione per il Città di Cerveteri, impegnato domani alle ore 11 al Galli nel turno preliminare della Coppa Italia di Promozione. Avversario sarà il Fiano Romano nel match che deciderà quale delle due compagini avanzerà al turno successivo. Si gioca infatti in una sfida secca in 90 minuti, ma se la situazione al termine dei tempi regolamentari sarà di parità si andrà ai calci di rigore. Fiducia alta in casa verdeazzurra dopo l’ottimo mercato operato dalla società che ha regalato al tecnico Superchi una squadra che dovrebbe essere in grado di giocarsi le proprie chance di tornare subito in Eccellenza e magari far bene anche in Coppa.