Calcio, la situazione Covid-19 per Civitavecchia e Csl Soccer

Tre i positivi nel club nerazzurro, con il resto del gruppo in quarantena fino al 22 ottobre, due in quello rossoblù che può riprendere gli allenamenti

Ci sono aggiornamenti importanti per quanto riguarda la situazione covid-19 al Civitavecchia calcio e alla Csl Soccer. Dopo il giro dei tamponi sono saliti a 3 i positivi nel gruppo nerazzurro. L’unico sintomatico è il ragazzo di cui si è parlato qualche giorno fa, gli altri due, un membro dello staff e un altro giocatore, sono asintomatici. Il 22 ottobre finirà la quarantena del Civitavecchia e dopo un altro giro di tamponi, se negativi, potrà riprendere la regolare attività al Tamagnini, in attesa di capire quando scenderà nuovamente in campo la squadra civitavecchiese. Ed è arrivato l’esito dei tamponi rapidi effettuati ieri dalla Csl Soccer. Sono due i positivi, entrambi asintomatici ed entrambi dello staff tecnico, negativi tutti gli altri. Per questo motivo la squadra potrà da subito riprendere gli allenamenti, visto che la quarantena è finita domenica scorsa.