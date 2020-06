Calcio, la Csl Soccer torna a sperare nella salvezza

Si riapre la possibilità di rimanere in Promozione per la Csl Soccer, mentre il Città di Cerveteri attende ancora l’ufficialità per festeggiare l’approdo in Eccellenza. Si è svolto oggi il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Per quanto riguarda il campionato di Promozione si è deciso per il blocco delle retrocessioni nelle realtà territoriali che presenteranno situazioni di vacanza di organico. Decisione questa che però dovrà essere sancita dal comitato regionale del Lazio e ratificata poi nel prossimo consiglio federale della Figc. Se confermata la Csl Soccer giocherebbe anche nella prossima stagione in Promozione. Non ci sono novità invece per quanto riguarda le promosse in Eccellenza e quindi anche il Città di Cerveteri che comunque è praticamente sicuro di ottenere la promozione. Adesso la palla passa al C.R. Lazio.