Calcio, la Csl Soccer sceglie Pallassini

E’ arrivata la scelta della Csl Soccer in merito al nuovo allenatore per la prossima stagione. La società del presidente Vitaliano Villotti ha scelto Alessandro Pallassini, reduce dall’esperienza in panchina con il Manciano.

“La ASD CSL SOCCER – si legge nel comunicato della società rossoblù – comunica di aver raggiunto un accordo per la conduzione tecnica della Prima Squadra con il mister Sandro Pallassini. La scelta è stata condivisa da tutta la Dirigenza della Società, per il Presidente Vitaliano Villotti non è stato difficile trovare l’intesa con i suoi più stretti collaboratori sulla scelta del nuovo mister. Sandro Pallassini, uomo CSL, in quanto ha militato nella Squadra da giocatore fino a tre anni fa, ha acquisito nella scorsa stagione il patentino “UEFA B”, si è messo subito al lavoro con il DS Marco La Camera e con il mister Tommaso Valente per creare una squadra competitiva per il prossimo campionato di Promozione. Nella Categoria Juniores confermato alla guida tecnica della squadra il mister Tommaso Valente il quale, una volta smesso di giocare ha svolto un bel lavoro con i ragazzi nella scorsa stagione, si è rilevato un ottimo allenatore ed è un punto di riferimento per entrambi le squadre della CSL SOCCER. Entrambi i tecnici verranno presentati alla Stampa nei prossimi giorni.