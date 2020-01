Calcio, la Csl Soccer cerca l’impresa con il Canale Monterano

Giocheranno quasi tutte di pomeriggio le squadre locali, impegnate domani nella seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione. L’unica in campo alle ore 11 sarà la capolista Città di Cerveteri che riceve al Galli la Nuova Pescia Romana. Turno casalingo non semplice per l’undici di Fracassa contro la settima in classifica che però deve continuare a vincere per rimanere in vetta. Giocherà in trasferta sul campo del Canale Monterano, ore 14.30, la Csl Soccer a caccia di punti salvezza. Impresa non semplice per la squadra guidata da Sperduti, penultima in classifica, che farà visita alla quinta della classe. Vuole rialzare la testa il Tolfa che sempre alle 14.30 sarà di scena sul campo dell’Almas Roma. La formazione di Pacenza è sempre terza in classifica ma tallonata da tante squadre e quindi i 3 punti sono fondamentali per rimanere in zona playoff. Sarà una sfida salvezza importante quella del Tamagnini, ore 14.30, con il Santa Marinella che riceve il Ronciglione. La squadra di Morelli ha un punto in più e vuole almeno mantenere la distanza per non scivolare in basso in classifica.

