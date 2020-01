Calcio, la Corneto Tarquinia sceglie Magi come nuovo Ds

Nuova importante avventura per Mauro Magi, ex tra le altre di Civitavecchia e Dlf, oltre che del Siena per cui è stato osservatore. Alla costante ricerca per migliorare ambiente e gruppo di lavoro, la Corneto Tarquinia ha infatti comunicato che il nuovo Direttore Sportivo è il signor Mauro Magi, abilitato dalla FIGC fino alla serie D. Magi ricoprirà la carica di DS per la prima squadra e per il settore giovanile.

Un breve riassunto dell’esperienza del DS Magi:

– 3 anni responsabile settore giovanile e DS prima squadra del San Gordiano Calcio

– 8 anni responsabile del settore giovanile del DLF Civitavecchia con tutte le squadre dell’agonistica nei regionali, di cui 3 in elite

– 2 anni responsabile del settore giovanile del Civitavecchia 1920 con tutte le squadre dell’agonistica nei regionali, di cui 4 in elite

– Osservatore ufficiale del Siena Calcio dal 2012 al 2014

“Sono veramente felice – commenta Magi – di entrare a fare parte di questa società, che negli ultimi anni ha fatto veramente delle cose importanti. Spero che insieme riusciremo a crescere ancora, grazie anche alle potenzialità e la passione che ho trovato in questi giorni conoscitivi. Avevo scelto di stare fermo un anno per aggiornarmi e ampliare le mie conoscenze, appena ho avuto modo di parlare con la dirigenza per la proposta di DS della prima squadra e la super visione del settore giovanile, non ci ho pensato due volte ed ho accettato subito. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le componenti della Corneto Tarquinia, con la promessa di mettere sin da subito al suo servizio il mio lavoro e la mia professionalità