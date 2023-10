Calcio, inizio positivo per le locali in Prima Categoria

Gare di esordio con il segno verso l’alto per le compagini locali scese in campo domenica per la prima partita del torneo di Prima Categoria. A trovare i tre punti sono stati l’Atletico Santa Marinella per 2-1 sul campo dell’Atletico Monterano e il Nuovo Borgo San Martino che in casa ha vinto di misura contro l’Isola Farnese la Storta. Pareggio esterno ricco di gol per l’Allumiere fermato sul 3-3 nella trasferta contro il Vigor Rignano Flaminio e per il DLF che ha chiuso sul 2 a 2 il match a Roma contro lo Shot Cassia FC. Parità anche per l’Etrurians che in casa ha finito 1-1 il derby contro l’Anguillara.