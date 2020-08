Calcio, inizio degli allenamenti per la Csl Soccer

Ha preso il via la preparazione guidata dal tecnico Alessandro Pallassini per la terza stagione da affrontare nel campionato di Promozione

Ha preso il via ieri pomeriggio nella nuova casa degli allenamenti della Leocon la stagione 2020-2021 della Csl Soccer. Sotto gli ordini del nuovo tecnico Alessandro Pallassini, che ha come vice l’ex capitano Eugenio Della Camera, e davanti al presidente Vitaliano Villotti i rossoblu hanno dato il via alla preparazione per la terza stagione del campionato di Promozione.

Presenti tutti i nuovi elementi voluti dal neo allenatore cioè Galli, Pappalardo, D’Orinzi, Ferro e Brutti su cui quest’ultimo ricadano le speranze per trovare quell’attaccante che porti il bottino di gol che è mancato nelle prime due stagioni. Prima amichevole il 29 agosto alle 17,30 al Tamagnini contro il San Pio X.