Calcio, inizia l’avventura in Coppa di Csl, Santa Marinella e Tolfa

E’ arrivata finalmente l’ora delle gare ufficiali per le formazioni locali di Promozione. Domani è in programma il primo turno di Coppa Italia che vedrà impegnate, tutte in trasferta e alle ore 11, Csl Soccer, Santa Marinella e Tolfa. La gara più interessante è probabilmente quella dei collinari che faranno visita al Canale Monterano. Un derby molto sentito tra due squadre dalla forza simile ma solo una passerà il turno. Secondo turno a cui spera di arrivare anche la Csl Soccer di scena a Passoscuro. C’è molta curiosità per vedere all’opera la squadra di Pallassini che in amichevole ha destato buone impressioni e sarà attesa domani dalla prova del nove, in vista poi del campionato. Da seguire con interesse anche la sfida del Santa Marinella, che intanto ha ingaggiato il centrocampista Trebisondi dalla Pescia Romana, impegnata domani sul campo del Borgo Palidoro. Anche per questo match pronostico aperto ad ogni risultato.