Prende ufficialmente il via la stagione 2020-2021 per il Civitavecchia che al Tamagnini ha iniziato la preparazione atletica. Sotto l’attenta visione di mister Paolo Caputo e del mister in seconda Massimiliano Di Luca, Izzi e Sannino sul fronte dei portieri, Michesi e Pugliese per quanto concerne la programmazione fisica, tenendo bene in evidenza il protocollo diramato dal governo per tenere sotto controllo Covid-19, si può rivivere il gioco che più amiamo. Giocatori che già dalle 15,15 hanno iniziato a riempire il centro sportivo Vittorio Tamagnini, troppa la voglia di riprendere dopo mesi e mesi fermi a causa del Coronavirus, ritirati i kit d’allenamento per poi andare a bordo campo alla presenza del Presidente Patrizio Presutti e del Direttore generale Manlio De Rosa, con il discorso di rito e gli auguri per la stagione a venire a farla da padrone, si è dato ufficialmente il via alla stagione 2020/2021. Pochi i visi nuovi, l’ossatura è quella della passata stagione con l’aggiunta di Catracchia, Pastorelli, Travaglini e Tollardo, per un campionato si spera da protagonisti. Nessun proclama, si riprende da dove si è terminato. Sarà quel che sarà, anche se questa volta si spera di concluderla sul campo… magari con un lieto fine.