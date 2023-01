Calcio, inizia il girone di ritorno in Eccellenza

Tutti in campo domani alle ore 11 nella prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Tre impegni fondamentali per le locali chi per un motivo che per un altro. Deve vincere a tutti i costi il Civitavecchia che farà visita al Quarto Municipio. Una sfida insidiosa per i nerazzurri reduci dal mezzo passo falso contro l’Indomita Pomezia. Torna dalla squalifica Gagliardi mentre è ancora in dubbio Vittorini. Civitavecchia che tiferà per il Città di Cerveteri che al galli riceve la capolista Anzio. Match difficilissimo contro la squadra più in forma del campionato ma i verdeazzurri ce la metteranno tutta per conquistare punti preziosi per la salvezza. E vuole tornare ai tre punti anche il Ladispoli, di scena sul campo del Fiano Romano. L’undici di Castagnari ha gli stessi punti degli avversari di domani e quindi dovrà fare di tutto per lasciarli a -3 in classifica.