Calcio, in Promozione vincono Tolfa e Santa Marinella. Pari per il Cerveteri

Settima giornata di andata di Promozione che si chiude ancora con un sorriso per le compagini locali. A trovare tre punti che gli permettono di salire al secondo posto a meno uno dalla vetta è il Santa Marinella che in casa ha vinto per 4 a 1 contro il Ronciglione United grazie alle reti di Caforio, doppietta di Tabarini e Catracchia. Vince allo “Scoponi” anche il Tolfa che supera 2 a 1 il Tarquinia Calcio: apre le marcature Moretti poi pareggio della squadra dell’ex mister Ercolani ma al novantesimo è Superchi a segnare il gol vittoria. Collinari che ora in classifica sono al quarto posto con dodici punti. Pareggio esterno nel big match di giornata per il Città di Cerveteri che giocava in casa del Fregene Maccarese Calcio, secondo in classifica. Sono gli etruschi ad andare in vantaggio con Fagioli per poi cedere ai padroni di casa che agguantano il pari a pochi minuti dalla fine. Etruschi, con una partita in meno, che con questo risultato vengono raggiunti dal Tolfa.