Calcio, in Promozione vietato sbagliare per Tolfa, Santa Marinella e Cerveteri

Sfida delicata per le locali che affrontano compagini molto vicine in classifica

Settima tappa del girone di andata di Promozione dove sbagliare è vietato per le compagini locali. Trovare i tre punti infatti permetterebbe al Città di Cerveteri, Santa Marinella e Tolfa di cominciare a posizionarsi stabilmente nella parte alta della classifica. A vivere la sfida più delicata è la squadra etrusca che alle 11 sarà ospite del Fregene Maccarese Calcio che in classifica la precede di due punti e si trova al secondo posto della classifica. Sfida casalinga per il Santa Marinella che alle 11 affronterà il Ronciglione United che in classifica li rincorre ad un punto di distanza. A dover cercare una vittoria che dia una svolta positiva definitiva è infine il Tolfa che alle 14,30 ospita il Tarquinia Calcio guidato in panchina dall’ex Ercolani. Anche qui la distanza in classifica è minima con il Tarquinia distante solo due punti dai collinari.