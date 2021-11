Calcio, in Promozione va in scena il derby Borgo San Martino-Santa Marinella

Il derby tra Nuovo Borgo San Martino e Santa Marinella sarà il match clou della settima giornata di Promozione in programma domani. Alle 15 all’Angelo Sale di Ladispoli i padroni di casa ospitano i santamarinellesi. Due squadre reduci da un periodo molto positivo con il Borgo San Martino secondo con 14 punti e il Santa Marinella terzo a quota 12. Chi vince può continuare l’inseguimento al primo posto in classifica al momento occupato dall’Antica Aurelio. E match difficile ma di fondamentale importanza quello che attende il Tolfa, reduce da 4 successi di fila. La squadra di Fracassa riceve domani allo Scoponi, ore 14.30, la Nuova Pescia Romana. Le due formazioni sono appaiate al terzo posto con 12 punti e per i collinari l’occasione è ghiotta per lasciare dietro di sè i forti rivali.