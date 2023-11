Calcio, in Promozione Tolfa e Santa restano in alto. Ancora un KO per il Cerveteri

Domenica con sorrisi ma anche preoccupazione per le compagini locale scese in campo nella undicesima giornata di andata di Promozione. A continuare a sorridere e restare al primo posto è il Tolfa che allo “Scoponi” ha vinto per 2 a 0 (doppietta di Moretti) contro il Ronciglione. Primo posto che i collinari dividono con la Sorianese e il Palocco. Ad una lunghezza di distanza rimane il Santa Marinella che in casa della Nuova Pescia Romana prima va in svantaggio ma poi recupera e va in vantaggio con due reti del capocannoniere del torneo Tabarini. Non esce dalla sua crisi infine il Città di Cerveteri che cede per 3 a 2 in casa del Parioli nonostante una doppietta di Toscano che aveva permesso di rimontare l’iniziale doppio svantaggio. Gli etruschi così restano all’undicesimo posto con 12 punti.