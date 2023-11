Calcio, in Promozione Tolfa e Santa Marinella in campo per restare in alto. Il Cerveteri cerca il rilancio

Undicesima giornata di andata di Promozione con obiettivi differenti per le compagini locali che domani scenderanno in campo. A voler mantenere la vetta dopo la vittoria di domenica scorsa per 2 a 1 Cerveteri è il Tolfa che alle 14,30 allo “Scoponi” ospiterà il Ronciglione United. Ad un punto di distanza dai collinari e pronta ad approfittare di un inciampo c’è il Santa Marinella che alle 11 sarà di scena sul terreno di gioco della Nuova Pescia Romana. Più difficile la situazione del Città di Cerveteri che non trova punti da tre gare e si trova lontano nove punti dal Tolfa. Per non trovarsi in posizioni scomode di classifica gli etruschi dovranno cercare di fare risultato domani pomeriggio alle 14,30 in casa del Parioli che precede di una lunghezza i cerveterani.