Calcio, in Promozione sorrisi per Borgo San Martino e Tolfa

Prima vittoria in questo campionato per etruschi e collinari. Ko interno invece per il Santa Marinella

Due vittorie e una sconfitta nella domenica del campionato di Promozione per le squadre locali. La copertina, in questa seconda giornata, se la prende il Borgo San Martino (foto Alessio De Luca) che dopo aver pareggiato all’esordio, vince nettamente per 3-0 contro il Ronciglione. Gara mai in discussione per i padroni di casa, impegnati all’Angelo Sale di Ladispoli, che vincono grazie alla doppietta di Paraschiv e alla rete di Falco. Torna a sorridere anche il Tolfa che conquista i primi tre punti del suo campionato. I collinari hanno espugnato il campo del Borgo Palidoro vincendo 2-0. In gol Montironi e Trincia. Ko interno invece per il Santa Marinella che ha ceduto al Fregene Maccarese con il risultato di 1-0. Partita però fortemente condizionata dagli errori dei santamarinellesi che hanno sbagliato due calci di rigore, prima con Di Fiandra e poi con Cedeno. In classifica il Borgo San Martino ha 4 punti, il Tolfa e il Santa Marinella 3.