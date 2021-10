Calcio, in Promozione si gioca la seconda giornata

Tornano in campo domani le formazioni locali impegnate nella seconda giornata di Promozione. La prima a disputare il suo match sarà il Tolfa (foto Ludovica Mojoli) che cerca il riscatto dopo il ko subito nella prima giornata. I collinari faranno visita alle ore 11 al Borgo Palidoro, anch’esso sconfitto domenica scorsa. Alle 15 sarà la volta di Santa Marinella e Borgo San Martino, entrambe in casa. Non semplice la gara che attende i santamarinellesi che ospitano il Fregene Maccarese. Entrambe le formazioni hanno esordito con una vittoria e proveranno a superarsi domani. Debutto all’Angelo Sale di Ladispoli per il Borgo San Martino che alle 15.30 riceve la visita del Ronciglione. I padroni di casa hanno pareggiato domenica scorsa mentre i cimini hanno perso.