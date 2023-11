Calcio, in Promozione il Tolfa vince il derby contro il Santa Marinella. Quinto KO di fila per il Cerveteri

Vittoria e primo posto della classifica (in compagnia del Palocco) per il Tolfa che al “Fronti” domenica mattina ha battuto per 2 a 1 il Santa Marinella nella dodicesima giornata di andata di Promozione. Collinari che chiudono il primo tempo in vantaggio con Pomponi. Ad inizio ripresa è Tabarini a trovare la rete del pari ma nel finale Nuti regala i tre punti ai collinari. Santamarinellesi che con questa sconfitta scendono a meno quattro dalla vetta. Sembra invece senza fine la crisi del Città di Cerveteri che ieri in casa dell’Urbetevere ha perso per 1 a 0, rete di Matteo Trincia, trovando la quinta sconfitta consecutiva. Etruschi che restano al palo con dodici punti e in piena zona play out