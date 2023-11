Calcio, in Promozione il Cerveteri riparte con l’incognita del mister

Giro di boa per il girone di andata di Promozione per le compagini locali che domani scenderanno in campo per la nona giornata. Trasferta ostica con vigilia più che agitata per il Città di Cerveteri che dopo l’addio improvviso a mister Superchi domani alle 11 scenderà in campo della Nuova Pescia Romana dell’ex Gigi Trebisondi con l’obbligo di trovare i tre punti per restare nel gruppo delle squadre di testa. La società ancora non ha comunicato chi sarà a sedere in panchina domani in questa delicata sfida. Difficile anche l’impegno del Santa Marinella che impegnata in casa del Fregene Maccarese Calcio. Le due squadre occupano la terza posizione con 14 punti. Più agevole sulla carta il match del Tolfa che alle 14,30 allo “Scoponi” ospiterà il Castel S. Elia Graziosi ultimo con zero punti.