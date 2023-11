Calcio, in Promozione il Cerveteri ospita il Tolfa. Il Santa Marinella a caccia della vetta

Gli etruschi hanno bisogno di una vittoria per rilanciarsi mentre i collinari vogliono restare nei piani alti della classifica. Zona a cui puntano anche i santamarinellesi che ospiteranno il Borgo Palidoro

Decima giornata di andata di Promozione dall’alto tasso di difficoltà per le squadre locali. Al “Galli” l’appuntamento più atteso con il Città di Cerveteri in forte difficoltà dopo l’addio a Superchi e la sconfitta in casa della Pescia Romana che alle 11 ospiterà il Tolfa. Gli etruschi che erano partiti bene ora si trovano a metà classifica con 12 punti mentre i collinari occupano la seconda posizione. Al terzo posto c’è invece il Santa Marinella, ad un punto dal Tolfa, che al “Fronti alle 11 ospiterà il Borgo Palidoro anch’esso ad una sola lunghezza di distanza dai santamarinellesi.