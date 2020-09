Calcio, in Promozione esulta solo il Santa Marinella

Nella prima giornata di Promozione a sorridere è solo il Santa Marinella tra le squadre locali in campo ieri. L’undici guidato da Gabriele Dominici non ha avuto problemi a battere con un netto 3-0 il Montefiascone al Tamagnini. Reti che portano la firma di Paraschiv, doppietta per lui, e Peluso per un inizio davvero ottimo dei santamarinellesi. Sconfitta sulla carta preventivabile invece per la Csl Soccer che sempre al Tamagnini ha ceduto per 2-0 al Canale Monterano. Polidori con una doppietta nel primo tempo ha steso i civitavecchiesi e confermato i pronostici di inizio stagione che li danno tra i favoriti per la vittoria finale. Battuta d’arresto meno prevedibile invece per il Tolfa, superato 2-1 sul campo del Bomarzo. A nulla è servita la rete del momentaneo pareggio di Superchi perchè Baracchini con una doppietta ha regalato i 3 punti alla sua squadra.