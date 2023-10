Calcio, in Promozione è ora del derby tra Cerveteri e Santa Marinella

Sesta giornata di andata di Promozione con in programma il big match alle 11 al “Galli” tra il Città di Cerveteri e il Santa Marinella. Entrambe le compagini hanno iniziato in modo positivo il campionato con in santamarinellesi che in classifica si trovano al secondo posto con 11 punti mentre i cerveterani sono quarti a quota otto ma con una partita in meno avendo già superato il turno di riposo.

Impegno in trasferta per il Tolfa che sempre alle 11 sarà di scena contro il Palocco: match che potrebbe essere di svolta per i collinari dato che entrambe le compagini hanno come il Cerveteri otto punti in classifica.